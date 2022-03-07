Gigi Hadid, defile gelirlerini Ukrayna'ya bağışlıyor

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, Moda Haftası defilelerinden elde edeceği geliri, Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını açıkladı. Instagram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki yardım çığlıklarına karşı sessiz kalmayacağını ve kazancının tamamını bağışlayacağını duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gigi Hadid (@gigihadid)'in paylaştığı bir gönderi

Gigi Hadid geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, Michael Kors, Versace ve Vivienne Westwood ve diğer birçok büyük Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonları için podyumda yer aldı. Hadid, Instagram hesabından tüm bu podyumlardan kazancını bağışlayacağı yönünde açıklamada bulundu.

"Moda Ayı takviminde ben ve çalışma arkadaşlarım yeni moda koleksiyonlarını tarihin yıkıcı ve travmatik zamanlarında sergilemek zorunda kaldık. İş planlarımıza çok fazla müdahale etme imkanımız yok, ama bir şey yapmak için yürümek istiyoruz. Arkadaşım @micarganaraz'ın izinden giderek, 2022 Sonbahar gösterilerinden elde ettiğim geliri Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere yardım etmek ve aynı şeyi Filistin'de yaşayanları desteklemeye devam etmek için bağışlayacağıma söz veriyorum" ve devam etti. "Gözlerimiz ve kalplerimiz tüm insanlığın adaleti için açık olmalı. Siyasetin, ırkın, dinin ötesinde hepimiz birbirimizi kardeş olarak görmeliyiz. Günün sonunda, savaşın bedelini liderler değil, masum hayatlar ödüyor. UKRAYNA'DAN VE FİLİSTİN'DEN ELİNİZİ ÇEKİN. BARIŞ. BARIŞ. BARIŞ.”