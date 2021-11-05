Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığı: Kardeş Malik'ten paylaşım

One Direction adlı müzik grubunun üyesi olarak tanındıktan sonra kariyerine tek başına devam etme kararı alan 28 yaşındaki Zayn Malik, ünlü model Gigi Hadid ile 6 yıl önce evlendi. Yıllardır bir küs bir barışık çift artık son noktayı koydu. ABD’li ünlü model Gigi Hadid ile şarkıcı Zayn Malik ayrıldıklarını açıkladı.

Ayrılıklarının Sebebi Ne?

İnsanlar, Zayn'ın Gigi'nin annesi Yolanda'ya "vurduğu" iddiasıyla Gigi ve Zayn'in ayrıldığını bildirdi. Şarkıcı iddiaları reddetti. Eski One Direction üyesi Zayn, Twitter üzerinden iddialara yanıt olarak bir açıklama yaptı.

"Hepinizin bildiği gibi ben kendi hayatımı gizli tutan bir insanım ve kızımın büyümesi için güvenli ve özel bir alan yaratmayı çok istiyorum. Özel aile meseleleri, dünya sahnesine herkesin kurcalaması ve ayırması için atılmadığı bir yer. O alanı onun için korumak amacıyla, birkaç hafta önce eşim yokken evimize giren eşimin bir aile üyesiyle yaptığım tartışmadan doğan iddialara itiraz etmemeyi kabul ettim. Bu özel bir konuydu ve hala öyle olmalı ama şimdilik ayrılık var gibi görünüyor ve kızımı hak ettiği şekilde birlikte ebeveynlik yapmama izin verecek barışçıl bir aile ortamını yeniden kurma çabalarıma rağmen, bu basına 'sızdırıldı'. Yine de paylaşılan sert sözlerle ilgili herkesin iyileşmesi için umutluyum ve daha da önemlisi Khai'yi korumak ve ona hak ettiği mahremiyeti vermek için tetikteyim." sözleriyle Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Zayn Malik'in Kardeşi Sosyal Medyadan Zayn'a Destek Verdi



Zayn Malik'in kız kardeşi Waliyha sosyal medya hesabı üzerinden ağabeyine destek verdi. Ağabeyi Zayn Malik'in, konuyla ilgili mesajını da kendi sayfasında paylaşan Waliyha Malik Azad'ın en çok merak uyandıran mesajı ise şu oldu: "Karma, eninde sonunda herkesin peşinden gelir. Hayatın boyunca başka insanları rahatsız edip sonra da bundan kurtulamazsın. Ne ekersen onu biçersin. Er ya da geç evren senden hak ettiğin intikamı alır" paylaşımı da merak uyandırdı. Ayrıca, Waliyha Malik şu sözleri instagram hesabından paylaştı: " Allah seni en sevdiğin şeyden sınayacaktır. Allah seni en korktuğun yerden sınayacaktır, Allah seni en nefret ettiğiniz şeyden sınayacaktır. Ama Allah asla seni, üstesinden gelemeyeceğin bir durumda bırakmayacaktır. Her adımında Allah'a güven. İradenin olduğu her yerde bir yol vardır.” cümleleriyle bitirdi.