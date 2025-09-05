Gigi Hadid, kızının beslenme çantasını paylaştı

30 yaşına giren Gigi Hadid, 4 yaşındaki kızı Khai'yi okulun ilk gününe hazırladı. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

BESLENME ÇANTASINI GÖSTERDİ

Hadid, yüzünü yıllardır kamuoyundan sakladığı Khai'nin pembe renkli beslenme çantasına bir miktar üzerine peynir ve çeşitli baharatlar eklenmiş makarna, kepekli ekmek, dilimlenmiş havuç, tatlı olarak da birkaç küçük kurabiye ve bir de elma koydu.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Khai'nin sarı renkli plastik çatalı da dikkatlerden kaçmadı. Gigi Hadid, kızına bir de küçük not yazdı: "Okula dönüşünün ilk günü kutlu olsun... Seninle çok gurur duyuyorum. Annen" diye yazdı.