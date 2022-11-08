Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra, ünlü model Gigi Hadid, Twitter’ı sildi. 27 yaşındaki Amerikalı model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter’daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın, Twitter'ı satın alması gündeme oturdu. Musk, ilk açıklamasını mavi tik'li hesaplara yaptı. Elon Musk, mavi tik yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışma yaratmıştı.

TWITTER HESABINI SİLDİ

Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Gigi Hadid, Twitter hesabını sildi. 27 yaşındaki model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter'daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi. Gigi Hadid, şu şekilde açıklama yaptı: "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çukuru haline geliyor. Parçası olmak istediğim bir yer değil." Ayrıca, Gigi Hadid, hayranlarından özür dileyerek "Burada kalamam. Twitter ne kimse için güvenli bir yer ne de zarardan çok yarar sağlayacak bir sosyal platform." dedi.

Daha fazla magazin haberi için: Magazin haberleri