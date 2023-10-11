Gigi Hadid ve Bradley Cooper hakkında sürpriz aşk iddiası

48 yaşındaki ABD’li ünlü aktör Bradley Cooper ile 28 yaşındaki süper model Gigi Hadid’in birden fazla kez birlikte görüntülenmesi magazin dünyasını hareketlendirdi.

"Birbirlerini tanımaktan keyif alıyorlar"

New York’ta iki kez birlikte görülen ikiliye yakın bir kaynak, çiftin birbirlerini tanımaktan keyif aldıklarını ancak şimdilik işleri ağırdan aldıklarını söyledi.

“Eğleniyorlar” diyen kaynak, “Gigi bağımsız, meşgul ve günleri çeşitli sorumluluklarla dolu, bu yüzden hemen ciddi bir şey olacağını sanmıyorum.” diye ekledi.

"Ortak yönleri var"

Ancak başka bir kaynak da, üç yaşında bir çocuk annesi olan Hadid’in “bir süredir Cooper’a aşık olduğunu” ve bir kız çocuğu olan aktörle arkadaşlıktan fazlasını keşfetmeye açık olabileceği iddiasını ortaya attı.

Kaynak, “Ortak yönleri var, bu yüzden işler ilerleyebilir. Şu an ağırdan alıyorlar ama ikisinin de çocukları, büyük kariyerleri, yoğun yaşamları var ve bu çevrelerde hayatın nasıl bir şey olduğunu anlıyorlar.” diye ekledi.

Kaynak, Hadid’in modellik, kendi moda çizgisi üzerinde çalışma ve kızı Khai’yi büyütmenin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiğini ve bunun da kendisi ve Cooper için bir bağlantı noktası olabileceğini de belirtti.