Gigi Hadid'den kızı Khai'ye 3 yaş kutlaması: İyi ki doğdun en yakın arkadaşım

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık birlikteliklerini 2021'de bitirmişti. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızının 3. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"HAYATIMIN AŞKI"

"Bu hafta 3. yaşı kutluyorduk. Onun annesi olmaktan, hayatı onun aracılığıyla görmekten onur duyuyorum" diyen Hadid, sözlerine "İyi ki doğdun benim tatlı, akıllı, sinirli en yakın arkadaşım. Rüya çocuk, hayatımın aşkı" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gigi Hadid (@gigihadid)'in paylaştığı bir gönderi

ANNEANNEDEN "EN BÜYÜK HEDİYE" YORUMU

Yolanda Hadid ise kızının paylaşımına kalp emojisi koydu ve torununu kast ederek "En büyük hediye" dedi.

Ünlü model, kızının yüzünü göstermese de Khai'nin büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.