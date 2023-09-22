Gigi Hadid'den kızı Khai'ye: İyi ki doğdun en yakın arkadaşım

2021 yılında birlikteliklerini sonlandıran ve bir zamanlar magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alan Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti 3 yaşına basan kızlarının mutluluğunu yaşıyor.

"RÜYA ÇOCUK, HAYATIMIN AŞKI"

"Bu hafta 3. yaşı kutluyorduk. Onun annesi olmaktan, hayatı onun aracılığıyla görmekten onur duyuyorum" diyen Hadid, sözlerine "İyi ki doğdun benim tatlı, akıllı, sinirli en yakın arkadaşım. Rüya çocuk, hayatımın aşkı" ifadelerini kullandı.

ZAYN MALİK: SEN TANIDIĞIM EN MUHTEŞEM RUHSUN

Baba Zayn Malik ise, "İyi ki doğdun her şeyim, sen tanıdığım en muhteşem ruhsun. Seninle geçirdiğim her gün kelimelerin ötesinde değer verdiğim bir nimet. Şimdiden 3 oldun! Güzel küçük kızım, sensiz yaşayamam, hayatıma kattığın tüm sevgi için teşekkür ederim" yorumunda bulundu.