Giorgio Armani, sessiz defilesi ile Ukrayna'yı andı

Giorgio Armani Ukrayna'ya desteğini gösterdi. Armani, Pazar günü Milano'da gerçekleşen defilesinde Ukrayna'da gerçekleşen olaylara ithafen bir saygı göstergesi olarak defile gösterisinde müziği kapattı. Salonda sadece seyircilerin alkış sesleri duyuldu.

87 yaşındaki tasarımcı, Pazar günü gösteriden görüntülerin yer aldığı bir Instagram videosuyla Ukrayna'da gerçekleşen olaylara karşın bir açıklama yaptı. Yer alan açıklamada: "Ukrayna'da meydana gelen trajediden etkilenenler için saygımın bir işareti olarak defilemde müziği kullanmama kararı aldım" dedi. Videoda, erkek ve kadın modeller, sonbahar koleksiyonundan kıyafetler içinde podyumda boy gösteriyor.