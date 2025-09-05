Giorgio Armani’nin 12.1 milyar dolarlık serveti kime kaldı?
Moda devi Giorgio Armani, dün 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin çocuğu olmadığı biliniyor. Peki, Armani'nin 12.1 milyar dolarlık serveti kime kaldı?
İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, dün hayata veda etmişti. İtalyan haber ajansı AGI, 91 yaşındaki moda devinin ölüm haberini paylaşmıştı.
"HER ZAMAN BİR AİLE PARÇASI GİBİ HİSSETTİK"
Şirketi Armani Grubu, yayınladığı açıklamada şunları söylemişti:
"Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız."
Çocuğu olmayan moda devi, 2024 yılında yaptığı açıklamada şirketin geleceğini güvenilir isimlere bırakacağını açıklamıştı.
Forbes verilerine göre Giorgio Armani'nin net serveti 12,1 milyar dolar...Armani, ayrıca 60 milyon euro değerinde Main isimli yatı, Saint Tropez, Paris, Milano ve Saint Moritz'de evleriyle de biliniyordu.