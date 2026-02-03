Gırgıriye geri dönüyor: Oyuncular belli olmaya başladı

Türk tiyatrosu ve sineması için tarihi bir buluşma gerçekleşiyor! Müjdat Gezen, Yeşilçam’ın efsane serisi Gırgıriye’yi tiyatro sahnesine taşımak için düğmeye bastı. 2 Şubat 2026 itibarıyla başlayan okuma provaları, hem nostaljiyi hem de yeni bir enerjiyi aynı karede topladı.
Sinemada efsaneleşen karakterler, tiyatro sahnesinde usta isimler ve yeni yeteneklerle hayat buluyor:
Güllü (Gülben Ergen): Gülşen Bubikoğlu’nun zarafetiyle özdeşleşen Güllü karakteri, yıllar sonra Gülben Ergen ile sahneye dönüyor. Ergen, provalarda ekiple ilk kez bir araya gelerek karakterin hazırlıklarına başladı.
Baryam (Ceyhun Fersoy): Müjdat Gezen’in sinemada canlandırdığı "Darbukacı Baryam" karakterini, enerjisiyle tanınan başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy devralıyor.
Sabahat (Perran Kutman): Serinin ruhunu koruyan en büyük sürprizlerden biri de Perran Kutman’ın geri dönüşü. Usta oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden tiyatro sahnesine adım atıyor.