Gırgıriye geri dönüyor: Oyuncular belli olmaya başladı

Türk tiyatrosu ve sineması için tarihi bir buluşma gerçekleşiyor! Müjdat Gezen, Yeşilçam’ın efsane serisi Gırgıriye’yi tiyatro sahnesine taşımak için düğmeye bastı. 2 Şubat 2026 itibarıyla başlayan okuma provaları, hem nostaljiyi hem de yeni bir enerjiyi aynı karede topladı.