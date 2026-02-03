Gırgıriye geri dönüyor: Oyuncular belli olmaya başladı

Türk sinemasının kültleşmiş yapımlarından Gırgıriye, tam 46 yıl aradan sonra dev bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşınıyor. Oyuncular da belli olmaya başladı.

Türk tiyatrosu ve sineması için tarihi bir buluşma gerçekleşiyor! Müjdat Gezen, Yeşilçam’ın efsane serisi Gırgıriye’yi tiyatro sahnesine taşımak için düğmeye bastı. 2 Şubat 2026 itibarıyla başlayan okuma provaları, hem nostaljiyi hem de yeni bir enerjiyi aynı karede topladı.

Sinemada efsaneleşen karakterler, tiyatro sahnesinde usta isimler ve yeni yeteneklerle hayat buluyor:

Güllü (Gülben Ergen): Gülşen Bubikoğlu’nun zarafetiyle özdeşleşen Güllü karakteri, yıllar sonra Gülben Ergen ile sahneye dönüyor. Ergen, provalarda ekiple ilk kez bir araya gelerek karakterin hazırlıklarına başladı.

Baryam (Ceyhun Fersoy): Müjdat Gezen’in sinemada canlandırdığı "Darbukacı Baryam" karakterini, enerjisiyle tanınan başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy devralıyor.

Sabahat (Perran Kutman): Serinin ruhunu koruyan en büyük sürprizlerden biri de Perran Kutman’ın geri dönüşü. Usta oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden tiyatro sahnesine adım atıyor.

 