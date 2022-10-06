Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi

Tom Brady ile Gisele Bündchen, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. 12 ve dokuz yaşlarında iki çocuğu bulunan, spor ve magazin dünyasında yıllardır örnek çift olarak gösterilen ikili boşanma kararı aldı. Çiftin, avukatlarıyla görüştüğü ve seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi.

"TOM KARİYERİNİ TERCİH ETTİ"

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülen çiftin, boşanma aşamasına geldiği ileri sürüldü.

Page Six'in haberine göre; Bündchen ile Brady, avukatlarla görüşmelere başladı. Kaynaklar, "Evlilikleri çok iyi bir konumda değil. Gisele, Tom'un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor ve bundan bıktı. Gisele'nin hayalleri ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor" ifadelerini kullandı.

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"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM!" DEMİŞTİ

Öte yandan Tom Brady, geçtiğimiz yıl SiriusXM podcas'i Let's Go!'nun bir bölümünde kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti. Gisele Bündchen ile evliliklerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Amerikan futbolcusu, "Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum! Gerçi daha çok orada olmayı isterdim ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler" diye konuşmuştu.

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