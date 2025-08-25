Gizem Karaca doğumdan 2 ay sonra 13 kilo verdi

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.

Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan güzel isim doğum yaptıktan sonra kaç kilo verdiğini açıkladı.

"13 KİLO 3 HAFTADA KENDİLİĞİNDEN GİTTİ, KALDI 1O"

Karaca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kızlar doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. İkinci aydan bildiriyorum 13 kilogram 3 haftada kendiliğinden gitti, kaldı 10 kilogram. Ki daha spora başlayamadım."