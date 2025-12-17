Gizem Karaca ve Neslihan Atagül, çocukları Yaz ile Aziz'i tanıştırdı

Haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca ile mart ayında oğlu Aziz'e kavuşan Neslihan Atagül, bir araya geldi.

Çocuklarını tanıştıran iki ünlü oyuncu, birlikte geçirdikleri ana ait bir fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

"KAHVELER SOĞUK İÇİLDİ"

Karaca, paylaşıma; "Kahveler soğuk içildi. Toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşabildik. Yaz ve Aziz aralarında birkaç bebekçe laf etti, kesin bizi çekiştirdiler. Bir ara ayrı odalardan mesajlaşıldı ama bir şekilde bir araya gelip iki kelam edildi" ifadelerini not düştü.