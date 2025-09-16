Gizem Karaca'dan 8'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu.

8. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Gizem Karaca, son olarak evliliklerinin 8. yıl dönümünü kutladı.

"İYİ Kİ SEN SEVGİLİM"

Karaca, Instagram'dan yazdığı romantik paylaşımına ''8 yıl önce bugün. İyi ki sen sevgilim'' notunu düştü.