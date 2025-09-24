Gizem Karaca’dan annelik serüvenine dair paylaşım: "Yeni hayatımızın son 3 ayı"
Yaklaşık üç ay önce ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu Gizem Karaca, kızı Yaz ile olan yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatımızın son 3 ayı" başlığıyla paylaştığı fotoğraflarla, annelik serüveninin ilk dönemlerini gözler önüne serdi.
"Güzel Köylü", "İçimdeki Fırtına" ve "Baraj" gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Gizem Karaca, iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
2017 yılında evlenerek İzmir'e yerleşen çift, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmanın sevincini yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, 26 Haziran'da dünyaya gelen kızıyla geçen üç ayı anlatan duygusal bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından art arda birçok fotoğraf paylaşan Gizem Karaca, bu yeni dönemdeki hayatını "Yeni hayatımızın son 3 ayı. Bol sütlü, tükürük mendilli, pışpışlamaktan baş dönmeli" notuyla özetledi.
Paylaşımında, "Çok fazla aşk" ifadesini de kullanarak kızıyla yaşadığı derin bağı gözler önüne serdi.