Gizem Karaca'dan bebeğiyle yeni paylaşım

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu.

LEYLA YAZ İLE YENİ POZ

Gizem Karaca, son olarak minik bebeği Leyla Yaz ile yeni karesini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.