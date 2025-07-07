Gizem Karaca'dan doğum sonrası paylaşım: Arka koltuk prensesleri

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı kızı Leyla Yaz ile birlikte otomobilde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gizem Karaca'dan doğum sonrası paylaşım: Arka koltuk prensesleri

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamış ve kızı Leyla Yaz'ı dünyaya getirmişti.

Hamilelik sürecinde sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Karaca, şimdi ise kucağına aldığı kızıyla paylaşımlar yapmaya başladı.Gizem Karaca'dan doğum sonrası paylaşım: Arka koltuk prensesleri - Resim : 1

OTOMOBİLDEN PAYLAŞTI

Son olarak otomobilden bir fotoğraf yayımlayan Karaca, fotoğrafa; "Arka koltuk prensesleri" notunu düştü.Gizem Karaca'dan doğum sonrası paylaşım: Arka koltuk prensesleri - Resim : 2

 

 