Gizem Karaca'dan doğum sonrası paylaşım: Arka koltuk prensesleri

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamış ve kızı Leyla Yaz'ı dünyaya getirmişti.

Hamilelik sürecinde sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Karaca, şimdi ise kucağına aldığı kızıyla paylaşımlar yapmaya başladı.

OTOMOBİLDEN PAYLAŞTI

Son olarak otomobilden bir fotoğraf yayımlayan Karaca, fotoğrafa; "Arka koltuk prensesleri" notunu düştü.