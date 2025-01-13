Gizem Karaca'dan hamilelik pozu: En güzel, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum

Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi. Karaca, sosyal medya hesabında verdiği pozlarla iddiaları doğruladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gizem Karaca'dan hamilelik pozu: En güzel, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum - Resim : 1

'Güzel Köylü' dizisi ile ünlenen oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.

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Gizem Karaca'dan hamilelik pozu: En güzel, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum - Resim : 2

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsedi.

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Gizem Karaca'dan hamilelik pozu: En güzel, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum - Resim : 3

Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi. Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla iddiaları doğruladı

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Gizem Karaca'dan hamilelik pozu: En güzel, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum - Resim : 4

Art arda üç paylaşım yapan Karaca, ilk olarak göbeğinin önden ve yandan görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun yandan çekilen fotoğrafında belirginleşen karnı dikkat çekti.