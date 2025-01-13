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Gizem Karaca'dan hamilelik pozu: En güzel, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum
Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi. Karaca, sosyal medya hesabında verdiği pozlarla iddiaları doğruladı.
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'Güzel Köylü' dizisi ile ünlenen oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.
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Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsedi.
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Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi. Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla iddiaları doğruladı
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Art arda üç paylaşım yapan Karaca, ilk olarak göbeğinin önden ve yandan görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun yandan çekilen fotoğrafında belirginleşen karnı dikkat çekti.