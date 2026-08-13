Gizem Karaca'dan kilo sitemi

2011'de Miss Turkey'de ikinci olan Gizem Karaca, 2017'de işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Leyla Yaz'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve babanın sevincini yaşamıştı.

Sosyal medya hesabından zaman zaman özel hayatından kesitler yayımlayan Karaca, bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda spora başladığını duyuran oyuncu, antrenman sırasında kilo alma ve verme sürecindeki farktan yakındı.

"BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR"

Spor yaparken video çeken Karaca, "Şu halime bakın, bu işte bir yanlışlık var! Neden kilo almak bu kadar kolay? Oturduğumuz yerden kilo alabiliyoruz. Peki, neden bunları vermeye çalışırken su gibi ter döküyoruz? Neden bu kadar uğraşıyoruz? Sinir oldum" sözleriyle sitemini dile getirdi.

"ANNELİK PSİKOPATLIKMIŞ" DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce annelik deneyimi, dış dünyadaki endişeleri ve kızıyla olan ilişkisine dair düşüncelerini paylaşan Gizem Karaca, "Annelik denilen şey, hakikaten psikopatlıkmış. Etrafta o kadar çok tehlike var ki... Garip garip tehlikeler üretiyorum kafamda. Bir yanda elini bırakıp başka bir yöne gidebiliyor ve karşında; mesela bakmasını ya da dokunmasını istemediğin insanlar çıkıyor. İnsanların yüzünü analiz etmeye, aklını okumaya çalışıyorum. Bebeğimle ilgili yaklaştıklarında kafalarındaki sesi duymaya çalışıyorum çünkü etrafta o kadar değişik tehlikeler var ki" demişti.

Kızının sosyal ve sevecen yapısına dikkat çeken Karaca, "Bebeğim herkese sarılmak, kucağına gitmek istiyor ama ilginç bir şekilde erkeklerden uzak duruyor. Bu durumun DNA'sına mı işlediğini merak ediyorum. Eczanede ya da dışarıda biri ona gülümsediğinde hemen el sallıyor. Bu özellikleri çok güzel ancak beni aynı zamanda endişelendiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Annelik sürecindeki içsel karmaşasından da bahseden Karaca, "İstiyorsun ki çocuğun senin en iyi versiyonun olsun, senin yaptığın hataları yapmasın. Ama aynı zamanda da senin gibi olsun istiyorsun. Çok garip bir his. Ya bu nasıl bir kafa? Bazen gerçekten çok stresleniyorum; tahammülümün çok eksik olduğunu hissediyorum, tahammül seviyem çok düştü" şeklinde konuşmuştu.