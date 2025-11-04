Gizem Karaca'nın kızı Leyla Yaz 4 aylık oldu: "Anı kalsın bu güzel çekimler"
Bir süredir ekranlardan uzak durarak özel hayatına odaklanan oyuncu Gizem Karaca, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü oyuncu, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmiş ve yakın zamanda kızı Leyla Yaz'ı kucağına almıştı. Dört aylık olan minik kızıyla geçirdiği anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Karaca, son olarak kızı Leyla Yaz'ın sevimli karelerini yayınladı.
Elele Online
Oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir'e yerleştikten sonra bir süredir uzak kaldığı ekranlara ara vermiş olsa da, sosyal medyadan hayranlarıyla bağını sürdürüyor.
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan 32 yaşındaki oyuncu, 26 Haziran 2025 günü kucağına aldığı kızı Leyla Yaz ile anneliğin tadını çıkarıyor.
Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz'ın sevimli karelerini Instagram hesabından paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu. İlgi gören bu fotoğraflara, "Anı kalsın bu güzel çekimler. Beybi Yaz annesinin reklam çekimi için sete gelmişti. Çekim yaparken ufak gözleriyle beni izlemişti, sonra ekipten böyle tatlı bir çekim gerçekleşti. İlk stüdyo çekimi. Burada 2 aylıktı, şimdi ise kocaman 4 aylık bir bebek oldu. Evet saçlar orijinal" notunu düşen Karaca, takipçilerinden büyük ilgi gördü.