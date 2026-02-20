Gizem Karaca'nın kızı Leyla Yaz 8 aylık oldu! İlk yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, İzmir'deki sakin hayatında kızı Leyla Yaz ile geçirdiği samimi anları paylaşarak sosyal medyayı adeta salladı. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında annelik heyecanı yaşayan Karaca, bugüne kadar yüzünü sakladığı minik kızının kuralını nihayet bozdu.

"Becerebilirsek Yanımızdan Ayıracağız Ama..."

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez gösterdiği paylaşımında sadece fotoğraf paylaşmakla kalmadı, takipçileriyle annelik dertleşmesi de yaptı. Oyuncunun 8. aya giren kızı için düştüğü notta şu samimi ifadeler yer aldı:

Leyla Yaz artık kendi başına oturabiliyor, "düşe kalka" olsa da emeklemeye başladı ve bir yerlere tutunarak ayağa kalkma denemeleri yapıyor.

Minik Yaz’ın alt tarafta iki tane "minnak" dişi çıkmış durumda.

Günde üç uykuyla düzenin az çok oturduğunu belirten Karaca, hala destekli uyuttuğunu ve geceleri bebeklerinin yanlarında uyuduğunu itiraf etti: “Beceremedik yanımızdan ayırma işini. Hatta denemedim bile galiba, o isteyene kadar böyle devam edecek.”

Nazar Boncukları Leyla Yaz İçin

Bugüne kadar kızını kameralardan uzak tutan Karaca, "Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum" diyerek paylaştığı kareyle büyük ilgi gördü. Takipçileri Leyla Yaz'ı babası Kemal Ekmekçi'ye benzetirken, fotoğrafın altına binlerce "Maşallah" yorumu ve nazar boncuğu emojisi yağdı.

İzmir'de Doğa İçin Bir Yaşam

Gizem Karaca, anne olduktan sonra kariyerine ara vermeden ama önceliğini tamamen kızına vererek İzmir’deki çiftlik evinde organik bir yaşam sürüyor. 7,5 aylık süreci "Tüm bildiklerimi sıfırladı" diyerek özetleyen oyuncu, kızının ilklerini (tuttuğu ilk çiçekten, ilk dişine kadar) büyük bir titizlikle not ettiğini de takipçilerine müjdeledi.