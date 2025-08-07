Gizem Karaca'nın kızı Leyla Yaz'ın kırkı çıktı
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen ve geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gizem Karaca'dan mutlu aile pozu geldi. Bebeğinin 40’ının çıkmasıyla birlikte dışarı çıkan güzel oyuncu, bu özel anı sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran'da kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.
40'I ÇIKAR ÇIKMAZ SOLUĞU DIŞARIDA ALDI
Bebeğinin 40'ının çıkmasıyla Gizem Karaca ve eşi bebekleriyle soluğu dışarıda aldı. "40 çıkar biz de dışarı çıkar" notuyla paylaştığı video kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.