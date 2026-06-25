Gizem Tuncer, yumurta yiyerek 26 kilo verdİğini açıkladı

Gizem Tuncer önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Fazla kilolarından kurtulan şarkıcı, “Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım, çok fazla yedim. Şimdi iyiyim. En son 26 kilo verdim” dedi.

Tuncer, “Zayıflama iğnesi mi kullandınız?” sorusunu “Bir ay kullandım, pankreas enzimlerimi bozdu. Şiddetli karın ağrılarım oldu. Bende çalışmayınca iş başa düştü. Keşke iğneyle zayıflasaydım. İğne tembel işi. Bir de iğneyle zayıflayanlar anlaşılıyor” diye yanıtladı.

KORKUNÇ ŞİŞMANDIM

Gizem Tuncer, diyet ve spor yaparak zayıfladığını söyledi:

Diyetimde çok fazla yumurta yedim. Bazen dört, bazen beş yumurta tüketiyordum tok tutsun diye. Yumurtayla zayıfladım diyebilirim. Şimdi diyet yapmıyorum, sadece formumu korumaya çalışıyorum. Ama çok spor yapıyorum.

Şarkıcı, “Zayıfladıktan sonra eski kıyafetlerinizi attınız mı?” sorusuna da “Atmadım. Hayat bu, belli olmaz. 42 beden pantolonum da var, 36 beden pantolonum da. Garip bir dolabım var yani. Geçen sene bikini giymedim. Korkunç şişmandım” yanıtını verdi.

"BABAMA ÇOK DÜŞKÜNÜM"

Gizem Tuncer, babasına olan aşkını dövmelerine taşıdığını söyledi: