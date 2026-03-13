Gizli evlilik iddiaları güçleniyor: Zendaya’nın yeni alyans detayı
Tom Holland ile gizlice evlendikleri iddiaları konuşulurken, Zendaya katıldığı son etkinlikte dikkat çekici bir işaret verdi. Eugene Alexander imzalı çiçekli elbisesiyle beğeni toplayan oyuncu, parmağındaki alyansla bu söylentileri yeniden güçlendirdi. İşte o geceye dair notlar...
Zendaya ve Tom Holland’ın özel hayatlarını gözlerden uzak tutma çabası, son dönemde ortaya çıkan somut işaretlerle yeni bir boyuta taşındı. Çiftin gizlice evlendiğine dair bir süredir devam eden söylentiler, Zendaya’nın katıldığı son etkinliklerdeki tercihleri ve çevresinden gelen açıklamalarla güç kazandı.
ZENDAYA YÜZÜĞÜNÜ KAMERALARA GÖSTERDİ
12 Mart tarihinde düzenlenen Essence’ın Black Women in Hollywood ödül töreninde, sunucu Marsai Martin’in özel hayatına dair esprili bir 'işaret' beklemesi üzerine Zendaya, parmağındaki alyans olduğu düşünülen yüzüğü kameralara göstererek izleyicilerden alkış topladı. Etkinlikteki kaynaklar, ünlü oyuncunun tebrikleri kabul ettiğini belirtirken, Zendaya’nın tören için seçtiği kıyafet de dikkat çekiciydi; oyuncu, geçmişte Whitney Houston ve Sarah Jessica Parker tarafından giyilen Eugene Alexander imzalı beyaz çiçekli elbiseyle boy gösterdi.
STİLİST LAW ROACH'IN ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJI
Bu gelişme, aslında Mart ayının başından beri biriken bir dizi ipucunun devamı niteliğinde. Süreç, 1 Mart 2026'da Zendaya’nın stilisti Law Roach’un bir röportaj sırasında düğünün çoktan gerçekleştiğini ve herkesin bunu kaçırdığını açıkça ifade etmesiyle ivme kazanmıştı.
Bu iddiadan kısa süre sonra, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen 10 Mart’taki Louis Vuitton moda defilesinde Zendaya’nın her zaman tercih ettiği gümüş takılarının aksine sol eline ince altın alyans taktığı ve nişan yüzüğünü çıkardığı görüldü.
Son olarak, Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı The Drama filminin tanıtım çalışmalarında da aynı yüzüğün parmağında olması, evlilik ihtimalini iyice kuvvetlendirdi. Her ne kadar tarafların temsilcilerinden henüz resmi bir onay gelmemiş olsa da tüm işaretler çiftin bu süreci kendi şartlarında ve sessizce tamamladığına işaret ediyor.