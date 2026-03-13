Gizli evlilik iddiaları güçleniyor: Zendaya’nın yeni alyans detayı

Bu iddiadan kısa süre sonra, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen 10 Mart’taki Louis Vuitton moda defilesinde Zendaya’nın her zaman tercih ettiği gümüş takılarının aksine sol eline ince altın alyans taktığı ve nişan yüzüğünü çıkardığı görüldü.



Son olarak, Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı The Drama filminin tanıtım çalışmalarında da aynı yüzüğün parmağında olması, evlilik ihtimalini iyice kuvvetlendirdi. Her ne kadar tarafların temsilcilerinden henüz resmi bir onay gelmemiş olsa da tüm işaretler çiftin bu süreci kendi şartlarında ve sessizce tamamladığına işaret ediyor.



