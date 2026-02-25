Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy'dan romantik yıldönümü kutlaması: "Tam 4 yıl oldu ve sayende dünyamız pespembe"

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, bugün 25 Şubat 2026 itibarıyla "evet" dedikleri o özel günün dördüncü yılını kutluyor. 2022'de Çeşme'de gerçekleşen o unutulmaz düğün, bugün sosyal medyada Emir Ersoy’un romantik paylaşımıyla tekrar gündeme geldi.

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır ile düğünlerinde çekilen siyah-beyaz ve renkli kareleri paylaşarak aşkını şu sözlerle ilan etti:

"Ve sen... İyi ki sen... Bir tanem sen... Tam 4 yıl oldu ve sayende dünyamız pespembe."

Bu romantik mesaj, kısa sürede binlerce beğeni alırken Gökçe Bahadır da eşinin paylaşımına kalp emojileriyle karşılık vererek mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

İkili, 2021 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışırken tanışmıştı.

25 Şubat 2022'de Çeşme'de, sadece yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle evlenmişlerdi. Gökçe Bahadır, o gün giydiği siyah kuşaklı gelinliğiyle uzun süre konuşulmuştu. Bugün itibarıyla sanat dünyasının parmakla gösterilen, gözlerden uzak ama bir o kadar da birbirine bağlı çiftlerinden biri olmaya devam ediyorlar.