Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir arada
Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan 'Hayat Bilgisi'nin iki yıldız oyuncusu Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir araya geldi.
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Hayat Bilgisi dizisinde "Barbie" karakterini canlandıran İpek Erdem ve "Törpü Yeliz" karakterlerine hayat veren Gökçe Bahadır, yıllar sonra bir araya geldi.
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Kadrosunda, Kerem Kupacı, Perran Kutman, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Çisil Oral, Serhan Arslan, gibi isimler yer alan 'Hayat Bilgisi' yayınlandığı dönemde gençler tarafından büyük bir izlenme kitlesine sahipti.
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2003-2006 yıllarda ekranlara gelen Hayat Bilgisi dizisi ile yıldızları parlayan oyunculardan Gökçe Bahadır ve İpek Erdem yıllar sonra bir araya geldi.
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Gökçe Bahadır o anları sosyal medya hesabında "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.