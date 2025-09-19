Gökhan Özen ilk kez sevgilisini paylaştı: Kimseler kafasına göre yorum yapmasın

Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Özen, sevgilisiyle olan ilişkisini, paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

"GÖZ ÖNÜNDE OLMAMAYI TERCİH ETTİM"

Aşkını ilan eden Gökhan Özen paylaşımında şunları söyledi:

25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim.