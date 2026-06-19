Gökhan Özen, Naz Canbaz ile evleniyor

Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile açıklamıştı.

Özen, Canbaz ile birlikteliğini resmiyete taşımaya karar verdi.

GÖKHAN ÖZEN EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Şarkıcı, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

"RESMEN NİŞANLANDI"

Naz Canbaz'dan "Evet" yanıtını alan şarkıcı, sevgilisinin parmağına taktığı tektaş yüzüğün fotoğrafını "Resmen nişanlandı" ifadeleriyle paylaştı.

"BİR SÖZ, BİR ÖMÜR"

Özen, daha sonra "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.

NAZ CANBAZ KİMDİR?

Naz Canbaz, pop müziğin güçlü sesi ve başarılı isimleri arasında yer alan Gökhan Özen'in sevgilisidir. Son zamanlarda ünlü sanatçı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde yerini alan Canbaz'ın bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptığı bilinmektedir. Daha çok Özen ile yaşadığı aşk ile kamuoyunda yer edinen Canbaz'ın özel hayatına ilişkin çok fazla detay bulunmamaktadır.

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Naz Canbaz ile ilişkisini duyuran Gökhan Özen, sevgilisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü sanatçı ile aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren Canbaz'ın kişisel yaşantısına dair arama motorlarında çok fazla bilgi bulunmuyor.

NAZ CANBAZ KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Özen'in sevgilisi Naz Canbaz'ın doğum tarihine ve kaç yaşında olduğuna ilişkin herhangi net bir bilgi bulunmuyor. Ünlü sanatçı ile aralarında 15 yaş olduğu iddia edilen Canbaz'ın 31 yaşında olduğu söyleniyor. Özen ile arasındaki yaş farkıyla da çok konuşulan Canbaz, özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Naz Canbaz'ın Gökhan Özen ile 8-9 yıl önce İstanbul'daki bir restoranda yolları kesiştiği söyleniyor. Canbaz'ın yanlışlıkla Özen'in üzerine içecek dökmesiyle başlayan bu karşılaşma, yıllar içinde dostluğa daha sonra ise aşka dönüştüğü iddia ediliyor.

NAZ CANBAZ'IN MESLEĞİ NEDİR?

Naz Canbaz'ın bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptığı biliniyor. Özellikle Gökhan Özen ile ilişkisiyle dikkatleri üzerine çeken Canbaz'ın Instagram hesabında 283 takipçisi bulunuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Canbaz, sosyal medya hesaplarını gizli kullanıyor.