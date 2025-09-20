Gökhan Özen, sevgilisinin kim olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, ilk kez sevgilisinin yüzünü göstermişti. 45 yaşındaki sanatçıdan yeni bir paylaşım geldi.

"Spekülasyona gerek yok. Ben açıklayayım. Sizlerle paylaşmıştım. Bir ilişkim var ve sevgilimin kim olduğu medya kuruluşlarında araştırma konusu olmuş. Bu da normal ve anlayışla karşılıyorum" ifadelerini kullanan Özen sözlerine şöyle devam etti:

"AMERİKALI DEĞİL"

Kulaktan duyma bilgilerle haber yapmayınız. Benden duyun. İsmi Naz. Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere. Yabancı da değil. Sanırım bu kadarı yeterli olur. Daha önce de söylediğim gibi, ilişkimi kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Buna saygı gösterecek tüm medya mensubu dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ki bu sayede biz de ilişkimizi olması gerektiği gibi en doğal haliyle yaşayabilelim.

Gökhan Özen, sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdiği sosyal medya paylaşımına şu notu düşmüştü; "

“25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettiğimi şarkılarım konserlerim kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır bundan eminim."