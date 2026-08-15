Gökhan Özen ve Naz Canbaz evlendi

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini resmiyete döktü.

GÖKHAN ÖZEN EVLENDİ

46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile sade bir törenle dünyaevine girdiğini duyurdu.

"GERİSİ SADECE DETAY"

Özen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması... Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay.

Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi hâliyle yapmak istedik; şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan; aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler.

Gökhan Özen, Naz Canbaz ile olan ilişkisini Ağustos 2025'te sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile ilan etmişti.

"BİR SÖZ, BİR ÖMÜR"

Haziran ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan şarkıcı, o anları takipçileriyle "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Öte yandan Özen, 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmiş ve çift 2016 yılında tek celsede boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.