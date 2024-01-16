Gökhan Özen'in estetikli hali sosyal medyada olay oldu

'Zamanın En İyileri Ödül Töreni'ne katılan ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in yaptırdığı estetikler gözden kaçmadı. Özen'in son hali sosyal medyada tartışma yarattı.

'ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ'

Gökhan Özen estetik yaptırdığı yönündeki eleştirilerine, ''Bir ameliyat oldum. Görüş alanım çok daralmıştı. Gözlerimden operasyon geçirdim. Estetik amaçlı değil. Benim görüşüm rahatladı. Sağlık olarak kendimi çok rahat hissediyorum.'' dedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

"4 SENEDİR ŞARKI YAPMIYORDUM"

Gökhan Özen sevenlerine sürprizleri olacağını duyururken ''2023 benim için başlangıç oldu. Uzun bir dönem yurt dışında düzenli olarak yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Sevenlerimle buluştum. Konserler verdik. Çok güzel yeni bir şarkıyla buluşturacağım sevenlerimi. Yaklaşık 4 senedir şarkı yapmıyordum. Söz müzik düzenleme bana ait.'' dedi.