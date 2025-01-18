Gökhan Özoğuz'dan 'O Ses Türkiye' paylaşımı: Bu sene bambaşka
O Ses Türkiye'nin yenilenen jürisiyle izleyiciyle kavuşmasına az bir süre kala Gökhan Özoğuz, yarışmadan paylaşımda bulundu.
TV8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan fakat bir süre ara veren O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi belli oldu. O Ses Türkiye'nin bu yıl başlama tarihini sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı duyurdu.
'O Ses Türkiye' 25 Ocak'ta ekranlara gelecek. Yarışmada bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler merak konusu olmuştu.
JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU
O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri kesinleşti. Jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.
''BU SENE BAMBAŞKA''
Gökhan Özoğuz, X hesabından yaptığı paylaşıma "Melike Şahin katılınca ben... Bu sene bambaşka. Damara doymak mı bu sene?" notunu düştü.
Aynı kareyi, Instagram hesabından da paylaşan ünlü isim, "Çok özlemenin duygu yoğunluğu diyelim dedik" ifadelerini kullandı.