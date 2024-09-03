Gökhan Türkmen doğum gününde eşiyle nikah tazeledi
Gökhan Türkmen, yeni yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla Yalıkavak’ta bir partiyle kutladı. Partinin asıl sürprizi ise Gökhan Türkmen ve Sinem Türkmen çiftinin 10’uncu evlilik yıldönümleri için nikâh tazelemeleri oldu.
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2014 yılında Sinem Aksoy ile hayatını birleştiren Gökhan Türkmen, 2015 yılında ilk kızları Nil Rona’yı, 2017 yılında ise ikinci kızları Leyla Ada’yı kucaklarına almıştı.
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10 yıldır mutlu bir evliliği olan Türkmen, geçtiğimiz gün 41'inci yaş gününü kutladı.
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Partinin asıl sürprizi ise Gökhan Türkmen ve Sinem Türkmen çiftinin 10’uncu evlilik yıldönümleri için nikâh tazelemeleri oldu.
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Beyazlar içinde düzenlenen törende, aile dostları Mazlum Çimen’in iyi dilekleri eşliğinde sembolik bir takı töreni de yapıldı.