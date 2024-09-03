Gökhan Türkmen doğum gününde eşiyle nikah tazeledi

Gökhan Türkmen, yeni yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla Yalıkavak’ta bir partiyle kutladı. Partinin asıl sürprizi ise Gökhan Türkmen ve Sinem Türkmen çiftinin 10’uncu evlilik yıldönümleri için nikâh tazelemeleri oldu.

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Gökhan Türkmen doğum gününde eşiyle nikah tazeledi - Resim : 1

2014 yılında Sinem Aksoy ile hayatını birleştiren Gökhan Türkmen, 2015 yılında ilk kızları Nil Rona’yı, 2017 yılında ise ikinci kızları Leyla Ada’yı kucaklarına almıştı. 

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Gökhan Türkmen doğum gününde eşiyle nikah tazeledi - Resim : 2

10 yıldır mutlu bir evliliği olan Türkmen, geçtiğimiz gün 41'inci yaş gününü kutladı.

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Gökhan Türkmen doğum gününde eşiyle nikah tazeledi - Resim : 3

Partinin asıl sürprizi ise Gökhan Türkmen ve Sinem Türkmen çiftinin 10’uncu evlilik yıldönümleri için nikâh tazelemeleri oldu. 

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Gökhan Türkmen doğum gününde eşiyle nikah tazeledi - Resim : 4

Beyazlar içinde düzenlenen törende, aile dostları Mazlum Çimen’in iyi dilekleri eşliğinde sembolik bir takı töreni de yapıldı.