Gökhan Türkmen konserinde 9 evlilik teklifi

Cehennemağzı Mağaraları içerisinde bulunan yaklaşık bin 500 kişilik tarihi Acheron Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

GÖKHAN TÜRKMEN KONSERİNDE 9 EVLİLİK TEKLİFİ

Konser sırasında Türkmen’in duygusal parçaları eşliğinde 9 çift, birbirlerine evlilik teklifinde bulundu. Romantik anlar izleyicilerden büyük alkış aldı. Gökhan Türkmen, konser sonrası yaptığı değerlendirmede gecenin kendisi için de özel olduğunu belirterek, "Efsane bir akşam oldu. Aslında alışkın olduğumuz bir manzara ama burada fazlası oldu. Mükemmel bir manzara. Bir gecede bu kadar evlilik teklifi olması bizi de şaşırttı. Bu akşamki şarkılarımız gelinlerimize, damatlarımıza gelsin" dedi.

Türkmen, evlilik tekliflerinin şarkılarının önüne geçtiğini belirterek genç çiftlere, "Böyle bir şey görmedim. Harika bir ömür diliyorum" sözleriyle mutluluk diledi.

Yaklaşık bin 500 kişilik tarihi amfi tiyatronun işletmecisi Serkan Ağaç ise, "Burayı kendi imkanlarımızla yaklaşık 2 milyon TL yatırım yaparak restore ettik. Tarihi dokusunu koruyarak modern bir görünüme kavuşturduk. Amacımız bu tarihi alanı Ereğli’nin kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri haline getirmek" dedi.

Konser, Gökhan Türkmen’in sevilen parçalarıyla sona ererken, gecede yaşanan 9 evlilik teklifi etkinliğe damga vurdu.