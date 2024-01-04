Gökhan Türkmen: Oje sürmeyi seviyorum

2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine giren Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün iki kız çocuğuyla eğlence merkezinde görüntülendi. Türkmen, tırnaklarındaki oje ile ilgili sorulara yanıt verdi.

'BEN SEVİYORUM, KENDİME YAKIŞTIRIYORUM'

Ünlü şarkıcı tırnaklarına sürdüğü ojelerle ilgili sorulara, "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" şeklinde cevap verdi.