Gökhan Türkmen: Oje sürmeyi seviyorum

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda tırnaklarındaki ojelerle dikkat çeken şarkıcı Gökhan Türkmen, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Gökhan Türkmen: Oje sürmeyi seviyorum

2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine giren Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün iki kız çocuğuyla eğlence merkezinde görüntülendi. Türkmen, tırnaklarındaki oje ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Gökhan Türkmen: Oje sürmeyi seviyorum - Resim : 1

'BEN SEVİYORUM, KENDİME YAKIŞTIRIYORUM'

Ünlü şarkıcı tırnaklarına sürdüğü ojelerle ilgili sorulara, "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" şeklinde cevap verdi.

 