Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor"

OJE DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Renkli ojeleri ile poz veren Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girmişti.