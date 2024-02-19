Anasayfa Magazin Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor"
Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor"
Renkli ojeleri ile poz veren şarkıcı Gökhan Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girmişti. Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor".
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Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri de Gökhan Türkmen 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine girdi.
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Evliliklerinden 2 kız çocuğuna sahip olan Türkmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında.
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OJE DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Renkli ojeleri ile poz veren Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girmişti.
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Türkmen, 2. sayfanın haberine göre ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Erkeğin oje sürmesi tuhaf gelebilir. Kendime yakıştırmasam silerdim. Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor".