Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor"

Renkli ojeleri ile poz veren şarkıcı Gökhan Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girmişti. Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor".

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Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor" - Resim : 1

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri de Gökhan Türkmen 2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine girdi. 

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Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor" - Resim : 2

Evliliklerinden 2 kız çocuğuna sahip olan Türkmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında.   

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Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor" - Resim : 3

OJE DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Renkli ojeleri ile poz veren Türkmen’in o paylaşımı çok konuşulanlar arasına girmişti. 

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Gökhan Türkmen, ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor" - Resim : 4

Türkmen, 2. sayfanın haberine göre ojeli tırnaklarına yapılan yorumlara yanıt verdi: “Erkeğin oje sürmesi tuhaf gelebilir. Kendime yakıştırmasam silerdim. Hoşuma gidiyor… 40’dan sonra insan her şeyi yapmak istiyor". 