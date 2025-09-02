Gökhan Türkmen'den romantik yıldönümü paylaşımı: Seninle son nefesimi vereceğimi o kadar iyi biliyorum

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen evlilik yıldönümünü yaptığı paylaşımla kutladı. Türkmen eşiyle karelerini "Seninle doğdum, seninle son nefesimi vereceğimi o kadar iyi biliyorum ki… Sen hep güzelsin… Seni çok seviyorum…Hoşgeldin 12. yıl… " notunu düştü. 

Özge Çolak
2014 yılında Sinem Aksoy ile hayatını birleştiren Gökhan Türkmen, 2015 yılında ilk kızları Nil Rona’yı, 2017 yılında ise ikinci kızları Leyla Ada’yı kucaklarına almıştı. 

Ünlü şarkının romantik paylaşımına birçok beğeni geldi. 