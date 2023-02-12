Gökhan ve Buket Töre çifti koruyucu aile başvurusu yaptı
Kahramanmaraş depremlerinin ardından futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı.
Buket Töre, açıklamasında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" dedi.