Gonca Vuslateri 39. yaş gününü kutladı
Geçtiğimiz 26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alarak annelik heyecanını yaşayan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, şimdi de 39. yaş gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Kısa süre önce anne olmanın sevincini yaşayan Gonca Vuslateri, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.
1 / 5
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Gonca Vuslateri, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
2 / 5
Geçtiğimiz mart ayında Levent Bey ile nikah masasına oturan, nisan ayında ise kızı Asya'yı kucağına alan Gonca Vuslateri, yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
3 / 5
Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisindeki rolüyle gündeme gelen ünlü oyuncu, hayatındaki köklü değişimlere bir yenisini daha ekleyerek 39 yaşına girdi.
4 / 5
Yakın zamanda saçlarını sarı tonlarına boyatarak imaj değiştiren Gonca Vuslateri, yeni yaşını dostları ve sevdikleriyle birlikte kutladı.