Gonca Vuslateri açıkladı: Nurgül Yeşilçay koy kiralamış

'DOSTLARININ DERTLERİNİ DİNLEMEMEK İÇİN KOY KİRALADI'

Gonca Vuslateri, Nurgül Yeşilçay için arkadaşlarının telefonlarını 40 yılın başında açtığını söyleyerek "Ya bu kadın dostların dostlarının derdini dinlememek için koy kiralamış bir pinti yani yemin ediyorum ben oraya gelmek istiyorum dedim ne yaptı? 'Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?' dedi" ifadelerini kullandı.