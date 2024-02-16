Gonca Vuslateri açıkladı: Nurgül Yeşilçay koy kiralamış
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri'nin sunduğu 'Hazır Değilsen Başlayalım' programına konuk oldu. Vuslateri, sohbet esnasında Nurgül Yeşilçay'ın kendisine koy kiraladığını açıkladı.
Gonca Vuslateri'nin programına katılan Nurgül Yeşilçay ile Vuslateri'nin diyalogları herkesi güldürdü. 6 aylık hamile olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay için, telefonlara çıkmamasından dert yakındı.
'DOSTLARININ DERTLERİNİ DİNLEMEMEK İÇİN KOY KİRALADI'
Gonca Vuslateri, Nurgül Yeşilçay için arkadaşlarının telefonlarını 40 yılın başında açtığını söyleyerek "Ya bu kadın dostların dostlarının derdini dinlememek için koy kiralamış bir pinti yani yemin ediyorum ben oraya gelmek istiyorum dedim ne yaptı? 'Ben başımı kafamı dinlemeye gidiyorum bomboş sahilde sen mi geleceksin?' dedi" ifadelerini kullandı.
'KOY KİRALAMIŞIM, SEN NASIL GELMEYE CÜRET EDERSİN?'
Nurgül Yeşilçay ise "Evet koy kiralamış şimdi bak koy kiralamış ya koy" dedi. Gonca Vuslateri oyuncuya yanıt vererek "Kiralamışsın ya" deyince Nurgül Yeşilçay "Sen nasıl bir cüretle koya gelmek istersin" diyerek güldü. Nurgül Yeşilçay koyun devam edip etmediği sorulunca "Yok durumları biliyorsun" diyerek de ekonomiye gönderme yaptı.