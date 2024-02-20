Anasayfa Magazin Gonca Vuslateri bebeğinin babasıyla ilgili konuştu: Sevgilim devlet memuru, hiçbir ortak yanımız yok
Gonca Vuslateri bebeğinin babasıyla ilgili konuştu: Sevgilim devlet memuru, hiçbir ortak yanımız yok
Geçtiğimiz gün bir programa katılan Gonca Vuslateri, sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim "Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" dedi.
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Geçtiğimiz ekim ayında Gonca Vuslateri'den güzel haber gelmiş ve "Hamileyim" diyerek bebek beklediğini açıklamıştı.
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Geçtiğimiz gün bir programa katılan Vuslateri, sevgilisiyle ilgili konuştu. Bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
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Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok.
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'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.