Gonca Vuslateri, bebeğinin ilk tekmesini hissettiği duygusal anı paylaştı

Gonca Vuslateri geçen aylarda kız bebek beklediğini açıklamıştı. Zaman zaman Instagram hesabından duygularını dile getiren Vuslateri, yeni bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, bebeğinin ilk kez tekme attığı anda duygusal anlar yaşadı.

"İLK TEKMEYİ HİSSETTİĞİM AN"

Ağlamaktan gözleri kızaran Gonca Vuslateri o anı "İlk tekmeyi hissettiğim an. Kızıma dair" notuyla yayınladı.

"HAVALAR ISININCA EVLENECEĞİM"

Sevgilisi merak konusu olan oyuncu, havalar ısınınca nikâh masasına oturacağını ifade etmiş ve şunları söylemişti:

Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta - börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.