Gonca Vuslateri: Damatla düğünde tanışırsınız

Anne olmak için gün sayan 37 yaşındaki oyuncu, dünyaya gelecek olan kızı ile duygusal bağ kurduğunu söyleyip; “Karnıma böyle çiçekler, böcekler çizmeye başladım. Müzik dinletmeler falan… Sektörde benim yaşımda birçok arkadaşım doğurdu, onlar hep tepemdeler, daraldığım zaman hemen onlara telefon açarım. Konuşacağım çok arkadaşım var o yüzden rahatım” dedi.
Hamileliğinin sürpriz olup olmadığını soran muhabirlere Gonca Vuslateri, "Hediye oldu bana. Bir çocuk olunca hani ‘Hay aksi diyen’ bir yapım yoktur çocuk haberine. Bir evlilik düşüncemiz vardı, şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı, ben çok panik geçirdim. Artık yüzdük kıyısına geldik, sonunda ülkemi ikna ettim. ‘Tamam be doğur, ondan sonra evlen’ şeklinde. En çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum. Her şey yolunda ve keyifli" dedi.
"DÜĞÜNDE BERABER OLURUZ"
Devlet memuru olan sevgilisinin kimliğini açıklamayan oyuncu, konuyla ilgili soru üzerine “Zamanı var. Zamanla yavaş yavaş tanıyacağız yani. Beraber oluruz düğünde artık” demekle yetindi.