Gonca Vuslateri: Damatla düğünde tanışırsınız

Hamileliğinin sürpriz olup olmadığını soran muhabirlere Gonca Vuslateri, "Hediye oldu bana. Bir çocuk olunca hani ‘Hay aksi diyen’ bir yapım yoktur çocuk haberine. Bir evlilik düşüncemiz vardı, şimdi süreç hızlanmak zorunda kaldı, ben çok panik geçirdim. Artık yüzdük kıyısına geldik, sonunda ülkemi ikna ettim. ‘Tamam be doğur, ondan sonra evlen’ şeklinde. En çok doktorumla ve eşimle zaman geçiriyorum. Her şey yolunda ve keyifli" dedi.