Gonca Vuslateri: Dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan...

''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' ve son olarak ''Leyla'' dizisinde oyunculuğuyla çok konuşulan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, yorgunluktan uyuyakaldığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Gonca Vuslateri: Dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan... - Resim : 1

26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alan Gonca Vuslateri, son zamanlarda Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisindeki performansıyla oldukça popüler.

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Gonca Vuslateri: Dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan... - Resim : 2

İlk kez anne olan ünlü oyuncu, çok uzun süre ara vermeden setlere kaldığı yerden devam etmişti. 

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Gonca Vuslateri: Dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan... - Resim : 3

YORGUNLUKTAN SIZDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğini uyutmaya çalışırken uyuyakaldı.

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Gonca Vuslateri: Dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan... - Resim : 4

O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, ''Bakmaya doyamadığım dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflarımdan. Çünkü gerçek'' notunu yazdı.