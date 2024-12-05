Gonca Vuslateri: Dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflardan...
''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' ve son olarak ''Leyla'' dizisinde oyunculuğuyla çok konuşulan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, yorgunluktan uyuyakaldığı anları takipçileriyle paylaştı.
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26 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına alan Gonca Vuslateri, son zamanlarda Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisindeki performansıyla oldukça popüler.
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İlk kez anne olan ünlü oyuncu, çok uzun süre ara vermeden setlere kaldığı yerden devam etmişti.
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YORGUNLUKTAN SIZDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğini uyutmaya çalışırken uyuyakaldı.
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, ''Bakmaya doyamadığım dergi kapağı olmasını istediğim ender fotoğraflarımdan. Çünkü gerçek'' notunu yazdı.