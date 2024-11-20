Gonca Vuslateri: Garsonken onlara hizmet ediyordum

Golden Palm Awards töreninde ödülünü Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem’den alan Gonca Vuslateri, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Elele Online

Elele Online
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Gonca Vuslateri: Garsonken onlara hizmet ediyordum - Resim : 1

Önceki akşam Gayrettepe'deki bir otelde düzenlenen Golden Palm Awards ödül töreni, ünlü isimleri bir araya getirdi. Gecede birçok isim ödüle layık görülürken, duygusal anlar da yaşandı. 

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Gonca Vuslateri: Garsonken onlara hizmet ediyordum - Resim : 2

'Yılın En İyi Dram Oyuncusu' ödülünü Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem'in elinden alan Gonca Vuslateri, sahneye çıktığında heyecanını gizleyemedi.

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Gonca Vuslateri: Garsonken onlara hizmet ediyordum - Resim : 3

Kaynarca'nın, "Bizim deli kız geliyor" diye anons ettiği Vuslateri, "Bodrum'da garsonluk yaparken onlara hizmet ediyordum. Şimdi ödülümü onlardan almak çok özel bir his" dedi.

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Gonca Vuslateri: Garsonken onlara hizmet ediyordum - Resim : 4