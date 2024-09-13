Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne olma sevincini yaşayan Gonca Vuslateri, kızı minik Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Elele Online

Elele Online
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Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 1

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı. 

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Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 2

Vuslateri, kızıyla birlikte çekildiği yeni pozlarını Instagram'da paylaşmıştı. 

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Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 3

 Oyuncu, bebeğinin yüzünü kapatmayı tercih etmişti. 

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Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi - Resim : 4

Vuslateri, kızı Asya'yı aldı ve usta sanatçı Müjdat Gezen'in yanına gitti. Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü isim, ilk kez kızının yüzünü gösterdi. 