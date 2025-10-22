Gonca Vuslateri, kızı için Cihangir’i terk etti! İşte taşındığı yeni semt
Kızı Asya'yı dünyaya getirdikten sonra hayatında köklü değişiklikler yapan Gonca Vuslateri, annelik sorumluluğu ve çocuğuna daha doğal bir yaşam sunma arzusu nedeniyle büyük bir karar aldı. Ünlü oyuncu, uzun yıllar boyunca yaşadığı Cihangir'den ayrılarak, Sarıyer'deki ormanlık bölgelere taşındı.
Oyuncu Gonca Vuslateri, hayat arkadaşı devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenmiş ve Nisan 2024'te erken doğumla kızlarını kucaklarına almıştı.
Evliliğini "Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik" sözleriyle duyuran Vuslateri, doğum sonrasında hızla kilo vererek sosyal medyada paylaşımlarına devam etti.
Uzun yıllardır İstanbul'un merkezindeki Cihangir semtinde yaşayan güzel oyuncu, kızının doğumuyla hayatında büyük bir karar alarak yaşam yerini değiştirdi. "İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder," diyen Vuslateri, kızı için çok sevdiği Cihangir'i terk ederek İstanbul'un son yeşil noktalarından olan Sarıyer'e taşındığını açıkladı.
Yeni yaşam alanını, "Taşındım Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kunduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben," sözleriyle anlatırken, "Az yeşillik çok kaldırım, bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik iyi geldi," diyerek tercihindeki amacın çocuğunun toprakla ve ağaçla vakit geçirebileceği bir ortamda büyümesi olduğunu belirtti.