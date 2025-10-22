Gonca Vuslateri, kızı için Cihangir’i terk etti! İşte taşındığı yeni semt

Yeni yaşam alanını, "Taşındım Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kunduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben," sözleriyle anlatırken, "Az yeşillik çok kaldırım, bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik iyi geldi," diyerek tercihindeki amacın çocuğunun toprakla ve ağaçla vakit geçirebileceği bir ortamda büyümesi olduğunu belirtti.