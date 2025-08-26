Gonca Vuslateri, kızının son halini paylaştı
Oyuncu Gonca Vuslateri, anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyuncu, Instagram hesabından minik kızı Asya Mone'nin son halini sevenlerinin beğenisine sundu.
Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı.
Şimdilerde Hayat Leyla Aşk dizisinde yer alan Gonca Vuslateri'nin kızı geçtiğimiz Nisan ayında 1. yaşına girmişti.
ASYA MONE'NİN SON HALİ
Gonca Vuslateri, kızı Asya Mone'nin son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.