Gonca Vuslateri: Üniversiteyi kazandığımda çok parasız dönemim oldu

'Canım Ailem', 'Küçük Sırlar', 'Yalan Dünya', 'Anne' ve 'Hedefim Sensin' dizilerde rol alan Gonca Vuslateri, katıldığı programda gençlik yıllarına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

'ÇOK PARASIZ BİR DÖNEMİMDİ'

Vuslateri, "Annemin ittirmesiyle tiyatro kurslarına gitmeye başladım. Annem çok iyi bir tiyatro seyircisiydi. Edebiyat yönü çok iyiydi, ablam müzisyen. Babam asker, o daha siyasi şeyler okurdu. 'Gonca oyunculuk okuyacak' diyorlardı çocukluğumda. Annemle babamın boşanma döneminde üniversiteyi kazandım, çok parasız bir dönemim. Harcı ödemem benim için imkansızdı, ödeyemezdik! Müjdat Gezen Sanat Merkezi var' diyerek ablam kafamı açtı, burslu okuyabilirdim orada. Ailemin de manevi bir bağı vardı Müjdat Gezen'le. Böylece başladım." dedi.

'EN ÖZENDİĞİM DOKTOR OLMAKTI'

Doktor olmak istediğini de anlatan Vuslateri, "En özendiğim doktor olmaktı. Ameliyat falan yapmak, korkmam. Hiçbir şeyden korkmam, birinin bir yeri kanadı, 'bakmam' demem, iki katı bakarım ama psikopatça bir cümle olsun da istemem." açıklamasında bulundu.