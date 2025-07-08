Gonca Vuslateri ve kızı Asya Mone ile yeni karelerini paylaştı

Şu sıralar "Leyla Aşk Adalet" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz Mart ayında bir süredir hayatını paylaştığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu çift, 26 Nisan'da ise ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayarak kızlarına Asya adını vermişti.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Vuslateri, zaman zaman sosyal medya hesabından kızı Asya Mone'nin sevimli pozlarını sevenleriyle paylaşıyor. Son olarak, kızıyla birlikte yaptığı Boğaz keyfinden yeni kareleri Instagram hesabından yayınladı.

Oyuncunun büyük ilgi gören fotoğraflara düştüğü not ise dikkat çekti: "Asya Mone, Seni tuttum. Canım sevdiğim. Canım çocuk."

Öte yandan, Gonca Vuslateri'nin doğum sonrası hızla verdiği kilolar da merak konusu olmuştu. Gelen sorular üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" ifadeleriyle zayıflama sırrını paylaşmıştı.